Pag-aksyon ng DOH sa bakuna ng mga tsikiting ikinalugod ng lady solon

Pinuri ni Quezon Rep. Angelina Tan, chair ng House Committee on Health ang paspasang aksyon ng Department of Health (DOH) hinggil sa nakabiting bidding para sa pneumococcal conjugate vaccines (PCVs).

Ito ay sa gitna ng panawagan na maglatag ng 30 araw na pagrebisa kaugnay sa PCV bidding.

“I appreciate the move of the DOH to call for a swift 30-day review of the pediatric vaccines for pneumococcal diseases,” pahayag ni Tan.

“The assessment must really be finished soon considering the continued threat posed by pneumonia on children,” dagdag nito.

Nagbitaw ng pahayag si Tan kaakibat ng direktiba­ ng DOH sa Health Technology Assessment Council (HTAC) na kumpletuhin ang assessment sa loob ng isang buwan para sa bibilhing bakuna.

Sa isang pulong-balitaan kamakailan, ipinaliwa­nag ni Dr. Anna Ong Lim, pangulo ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines na ang pneumonia ay karaniwang sakit na dumadapo sa mga bata.

Nasa pang-15 ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo pagdating sa pneumonia death.

Nauna ng sinuspinde ng DOH ang hirit na bumili­ ng mga pneumonia vaccine bilang tugon sa panawagan ng publiko na dapat bukas sa publiko at competitive ang gagawing bidding.

“Biddings should not favor a single brand,” pagdidiin ni Rep. Tan.

“I’m into open, competitive bidding because bids should not lean on certain companies. ‘Pag nagse-set ka ng medicine and supplies that you need, dumadaan sa recommendation ng HTAC at tinitingnan nila kung ano yung cost-effective,” giit ng lady solon.

Nilinaw naman ni Health Undersecretary Rolando Enrique Domingo na mahala­gang bukas sa lahat at hindi lamang sa isang brand ang gagawing bidding.

“Specifications for biddings should be generic so that all brands and suppliers can participate. We will also refer it to the National Immunization Committee (NIC) to see the vaccines’ cost-effectiveness,” ayon kay Usec. Domingo.