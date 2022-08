Pag-ahon sa kahirapan prayoridad ng administtasyong Marcos

Magandang araw, mga kababayang Bicolano! Noong nakaraang lingo, inilabas ng Social Weather Stations (SWS) ang resulta ng kanilang survey ukol sa bilang ng pamilyang mahihirap sa Pilipinas.

Batay sa survey na isinagawa noong Hunyo 26-29, 2022 na nilahukan ng 1,500 respondents, 48 percent ang nagsabing sila’y mahirap, kumpara sa 43 percent noong Abril. Kung ihahambing natin sa buong populasyon, katumbas po ito ng 12.2 milyong mahihirap na pamilya sa bansa.

Dahil dito, isa sa mga pangunahing misyon ng administrasyong Marcos na ibaba sa 9 percent ang antas ng kahirapan sa bansa pagsapit ng taong 2028.

At bilang tugon, nakipagpulong ang inyong lingkod kasama ang ibang lider ng Mababang Kapulungan ng Kongreso kay Finance Secretary Benjamin Diokno upang pakinggan ang Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) ng administrasyong Marcos.

Bahagi ang inyong lingkod ng economic team ng Kamara bilang chairman ng House committee on appropriations. Kabilang din sa team ang kababayan nating si Albay Rep. Joey Salceda, chairman ng committee on ways and means, at Deputy Speaker Ralph Recto. Kasama rin natin sa pulong sina House Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Manuel Dalipe.

Nagkakasundo ang Malacanang at mga lider ng Kongreso na ang MTFF ay dapat maging “fiscal consolidation and resource mobilization plan.” Hangarin nito ang kagyat na epekto na maging kampante ang lagay ng macroeconomy at sapat na serbisyong panlipunan. Sa medium term naman, layunin nitong makapagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan.

Ito po ang magiging tugon ng administrasyong Marcos at ng Kongreso sa panawagan ng marami na mas maraming trabaho upang magkaroon ng pagkain sa bawat mesa ng pamilya at mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan.

Isa po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa matagal nang katuwang ng pamahalaan upang maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Nandyan ang ating programa para tulungan ang mga kabataan sa pag-aaral, ayuda sa mga senior citizens at person with disabilities, programang pangkabuhayan, pansamantalang hanapbuhay sa mga kapuspalad at marami pang iba.

Dahil sa kahirapan, marami sa ating mga kababayan ang humihingi ng tulong sa pagpapagamot. Tulad na lamang ng karamdaman ng 21-anyos na estudyanteng si Chris May Salen ng Vinzons, Camarines Norte. Noong Mayo natuklasan na mayroon siyang hyperthyroidism. Hirap sa paghinga, sakit sa ulo at panghihina ng katawan ang ilan sa nararamdaman niya. Agad natin siyang ipina-ospital at binigyan ng sapat na gamot upang gumaling sa karamdaman.

Anim na buwan na ang nakakaraan, isang tricyle driver sa Paracale, Camarines Norte ang dumulog sa Ako Bicol Party-list matapos maospital ang kanyang anak dahil sa pagkokombulsyon at hirap sa paghinga dulot ng rheumatic heart disease. Sinagot ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang gastos ng bata sa ospital.

Kinumusta ng programang Tabang Ora Mismo ng Aksyon Co Center ang lagay ngayon ng bata. Hindi napigilan ni Tatay Henry na mapaluha sa tulong na ipinagkaloob ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list sa pagsagot sa bayarin sa ospital ng kanyang anak.

Nakakagaan ng pakiramdam na marami tayong natulungan lalo na yung mga nasa oras ng kagipitan. Asahan po ninyong patuloy akong tutulong sa mga nangangailangan sa abot ng aking makakaya.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!