Pag-agap sa suicide pinasasakop sa PhilHealth

HINIKAYAT ni Senador Sonny Angara ang Phi­lippine Health Insu­rance Corporation (PhilHealth) na saklawin sa kanilang prog­rama ang bayad para sa konsultasyon sa mga psychiatrist.

Batay sa datos, nasa mahigit 300 milyon katao ang nakararanas ng depresiyon na isa sa pangunahing dahilan ng bagsak na panga­ngatawan.

Sa pag-aaral din anya ng World Health Organization noong 2011, lumitaw na ang Pilipinas ang may pinakamataas na insidente ng depresiyon sa Southeast Asia.

“Mental and behavioral disorders can lead to impairment in judgment, self-inflicted pain, or worse, suicide. This can be prevented.­

Early intervention through consultation with psychiatrists and proper medication should be readily accessible for ordinary Filipinos.

Hindi dapat maging hadlang, lalo na sa mga mahihirap, ang malaking gastusin para sila ay magpatingin at magpagamot,” sabi ni Angara.

Sa ngayon, sakop lamang ng PhilHealth ang hospitalization dahil sa acute attack ng mental at behavioral disorder sa paketeng P7,800.