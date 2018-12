Pag-adto ni Satur Ocampo sa tunghaan sa mga lumad walay pagtugot – Governor

Giingong gibabagan ang grupo ni kanhi Bayan Muna Rep. Satur Ocampo sa usa ka checkpoint sa lungsud sa Talaingod tungod sa pag-adto nila sa Salugpongan Lumad school nga walay pagtugot.

Matud sa interview ni Governor Del Rosario sa ANC, wala siya sa kapitolyo dihang nag-request ang grupo ni Ocampo kasama si ACT Teachers Rep. France Castro nga makaadto sa tunghaan sa mga kabataang Lumad.

“My administrator was able to relay to me the request of Mr. Satur for a written consent for him to go up to Talaingod. I denied the request for a written consent simply because it was not clear to me what his purpose was for going there,” matud sa governor.

Gusto unta niyang estoryahun kini apan miuna silang si Ocampo ug miadto sa maong tunghaan pagkagabii.

Una niini miingon si Ocampo, nga nagdesisyon na sila nga moadto sa Salugpongan school tungod sa impormasyon nga gi-podlock ang eskuwelahan sa mga paramilitary troops busa gi-rescue nila ang milayas nga mga magtutudlo ug estudyante.