Pag-aaral ng mga US expert, magandang ideya sa balik eskuwela

Habang papalapit ang inaasahang pagsisimula ng COVID-19 vaccination program sa ating bansa, makakatulong kung pag-aaralan na rin ng Department of Education (DepEd) at ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang rekomendasyon ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos sa pagbabalik ng face-to-face classes.

Isang artikulo ang ating nabasa mula sa mga eksperto ng CDC nito lang Enero kung saan base sa kanilang rekomendasyon, ang muling pagkakaroon ng face-to-face classes ay posible kung mapipigilan ang pagkalat ng virus sa mga komunidad at patuloy na ipatutupad ang health protocols. Kabilang dito ang regular na paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol, pagsuot ng face mask at pagpapatupad ng physical distancing.

Lumabas sa ulat ng mga taga-CDC na sa loob ng siyam na linggo sa mga huling buwan ng 2020, naitala sa 11 na school districts sa North Carolina na 32 lamang ang naging kaso ng COVID-19 sa mga paaralan sa 90,000 na mga mag-aaral at mga kawani. Samantalang umabot sa 773 ang kaso ng COVID-19 na naitala sa mga komunidad.

Sa 17 paaralan naman ng elementary at high school sa Wisconsin, kung saan mahigpit ang regulasyon sa pagsusuot ng face masks, pito lamang sa halos 200 na naitalang kaso sa mga mag-aaral at mga kawani ang napatunayang nagmula sa mga paaralan. Nakalap ang mga datos na ito sa loob ng 13 linggo sa mga huling buwan ng 2020.

Kung papayagan lang din natin ang mga batang lumabas ng kanilang bahay, mas mainam na sa eskwelahan na lamang din sila magpunta lalo na sa mga low-risk areas o mga lugar na wala o kakaunti lang ang kaso ng COVID-19. May malaking maitutulong pa ito sa kanilang kapakanan kung magagabayan sila ng personal ng kanilang mga guro sa kanilang mga aralin at makakasalamuha pa nila ang kanilang mga kamag-aral.

Nais nating bigyang diin na may higit apat na raang munisipalidad sa buong bansa ang walang kaso ng COVID-19 batay sa pinakahuling tracker ng University of the Philippines. At naniniwala ang inyong lingkod na ang pagkakaroon ng ligtas na pagbubukas ng mga paaralan sa mga lugar na ito ay tutugon sa mga problema na kinakaharap ng distance learning tulad ng mahinang internet connection at kakulangan ng pakikipag-ugnayan sa mga guro.

Kaugnay din dyan ang ating mariing panawagan na isama sa listahan ng mga prayoridad na uunahing pabakunahan kontra COVID-19 ang ating mga guro upang makamit ang ligtas na face to face classes.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ‘yan po ang patuloy nating tinututukan at binabantayan bilang paghahanda sa mga malalaki at mahahalagang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa sa gitna ng pandemya.