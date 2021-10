Pag-aalaga sa mental health ng ating mga anak

Ngayong Oktubre ay Mental Health Awareness Month. Napakahalaga ng paggunitang ito dahil mas nagkakaroon ng oportunidad na mapag-usapan ang isa sa mga itinuturing na ‘taboo’ sa ating kultura.

Ayon sa Department of Health, may 3.3 milyong Pilipino ang may depressive disorders (2019). Nito lang Agosto, apat na beses na mas mataas ang bilang ng mga tumatawag sa National Center for Mental Health hotline simula ng magkaroon ng pandemya. Karamihan sa kanila ay kabataan na nabibigatan sa demands ng pag-aaral at hindi makalabas ng bahay.

Bilang mga mama at papa, wala tayong hinangad kundi maging healthy sila physically, at lalo na mentally. Ito ang mga pwedeng gawin para matulungan sila sa mabigat na phase ng kanilang buhay.

Subukang i-celebrate ang mga mahahalagang yugto sa kanilang buhay. Graduation? Hindi man makapagmartsa ng face-to-face ay pwedeng gawin pa rin sa bahay nang kayo-kayo lang. Birthday? Simpleng pagluluto ng paborito niyang ulam at paghahain ng birthday cake, maliit man o malaki ay sapat na. Hindi ibig sabihin na di pwedeng lumabas ay hindi na tayo magke-create ng memories na magkakasama. Maging bukas sa kanilang mga problema. Huwag unahin ang init ng ulo. Subukang makinig muna at intindihin kung saan sila nanggagaling. Kapag pinangunahan nyo ng sermon o galit, ang tendency ay lumayo ang loob nila at mas lalong solohin na lang ang problema. Kailangan nila ng may makakapitan, at tayo sana iyon bilang magulang nila. Magkaroon ng weekend bonding (o mas madalas pa). Ilaan ang Sabado o Linggo para sa quality time kasama sila. Pwedeng manood ng pelikula, magluto, magkwentuhan o kahit anong activity na enjoy ninyong gawin ng magkasama. Alalayan sila sa paggawa ng module o sa online class. Ito siguro ang pinakamabigat na bagay na nagdudulot ng stress sa ating mga anak ngayon. Hindi man natin alam ang sagot sa lahat ng tanong sa modules, pwede tayong makipag-ugnayan kay teacher para mas epektibong matulungan ang ating mga anak sa mga leksyon at pagsasanay. Tulungan silang magkaroon ng kumpyansa sa sarili. Ang pagkakaroon nila ng tiwala sa kanilang kakayahan at abilidad ay isang mahalagang aspeto ng pangangalaga sa kanilang mental health. Purihin sila sa kanilang effort at pagsisikap. Iwasan din ang ‘overpraising’.

Pakiramdaman natin ang sitwasyon ng ating mga anak. Madalas sa sobrang busy natin maghanapbuhay ay hindi na natin sila natututukan. Pero higit kailanman, ngayon nila kailangan ng kasama, makakausap at masasandalan… Tayo yun bilang kanilang mga magulang.