Pacquiao vs McGregor tuloy

SINIGURADO ng Paradigm Sports Management na matutuloy ang nilulutong upakan nina World Boxing Association (WBA) super featherweight champion Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao at Irish professional mixed martial artist at boxer Conor Anthony McGregor.

Ayon nitong Sabado kay Paradigm chief executive officer Audie Attar, magaganap ang sabong ng dalawa pagkatapos ng laban ni Conor kontra kay American Dustin Poirer sa Enero 23, 2021.

“He will be handling business against Dustin first,” pahayag ni ng Iraqi-American agent na siya ring manager ng former Ultimate Fighting Championship (UFC) featherweight at lightweight champion na si McGregor.

Ipinahayag na rin kamakailan ii fighting senator Pacquiao ang nagbitaw na papatulan niya sa boxing ring si Conor at ang kikitain nito ay ilalagak niya para sa Covid-19 fund. (Aivan Denzel Episcope)