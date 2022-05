Pacquiao tanggap knockout sa halalan

SUMUKO na sa pagtakbo bilang presidente ng bansa si Senator Manny Pacquiao matapos ang kanyang mensahe Martes ng gabi sa social media.

Isang video message ang ibinahagi ni Pacquiao, retired boxing icon at eight-division world champion, sa Facebook kasunod ng naging national elections nitong Lunes.

“The people have spoken. Tapos na ang halalan kaya’t bigyan naman natin ng pagkakataon ang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa,” wika ni Pacquiao. “Bilang isang boxer at atleta, marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino, ‘yung mga naghihirap.”

Base sa pinagsama-samang partial, unofficial results mula sa Comelec data nitong Mayo 11, 11:17 AM at mula sa 98.25% ng Election Returns, pumapangatlo pa rin si Pacquiao sa presidential race na may 3,629,234 votes.

Sa kanyang mensahe, ipinagdasal rin ni Pacquiao ang tagumpay ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nangunguna sa pagka-pangulo na may 31,078,996 boto nitong Mayo 11, bandang alas-11:17 ng umaga.

Ayon pa kay Pacquiao, nagretiro sa boxing noong Setyembre 2021, “sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataon upang magpahinga at mabigyan ng mas mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely continue my mission to help our people.”

Hindi rin kinalimutan ni Pacquiao na pasalamatan ang kanyang pamilya, asawa na si Jinkee at kanyang mga kababayan. (Janiel Abby Toralba)