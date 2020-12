Pacquiao sumalto sa distancing -Año

Sang-ayon si Interior Secretary Eduardo Año na may “obvious lapses” sa pagpapatupad ng mga protocol laban sa COVID-19 sa mass gathering na dinaluhan kamakailan ni Senador Manny Pacquiao.

“Obviously, mayroong lapses pa rin dito. Kasi dapat talaga prepared ka sa ganyang event, dapat you do not ever allow people to violate [health rules] otherwise, stop the event right at that time,” pahayag ni Año sa panayam sa CNN Philippines nitong Huwebes.

Sa ngayon ay hindi pa raw natatanggap ni Año ang formal report ng Philippine National Police sa natapos na pag-iimbestiga sa diumano’y paglabag sa mga quarantine protocol para kanyang mapagdesisyunan.

“‘Yung formal report ni [PNP chief Police] General [Debold] Sinas wala pa sa table,” dagdag niya.

Sinasabing hindi sumunod si Pacquiao sa physical distancing sa gift-giving activity sa mga biktima ng pagsabog ng bulkang Taal sa Batangas.

Ganito rin ang alegasyon kay Presidential Spokesperson Harry Roque nang dumalo sa isang event sa Bantayan Island kung saan ilang residente ang kinausap niya.(IS)