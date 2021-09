Pacquiao sasabak na pangulo ‘Wala akong inatrasang laban’

Tuluyan nang tinuldukan ni Senador Manny Pacquiao ang nakabiting plano nito sa 2022 national elections.

Kahapon sa national assembly ng PDP-Laban na kanilang pinamumunuan ni Senador Koko Pimentel ay tinanggap ni Pacquiao ang nominasyon ng kanyang mga kapartido bilang pambato sa pagka-pangulo.

Sa pagtanggap ng nominasyon bilang presidential candidate ng PDP-Laban, binigyang-diin ni Pacquiao na hindi siya aatrasan ang pinakamabigat na laban sa kanyang buhay.

“I am a fighter and I will always be a fighter inside and outside the ring,” pahayag ni Pacquiao sa kanyang speech matapos tanggapin ang nominasyon ng partido.

“Sa buong buhay ko wala akong laban na inatrasan. Dahil sa ngalan ng prinsipyo, karangalan ng bayan ay tumatayo ako, naninindigan at nakikipaglaban” dagdag pa nito.

“Ang Manny Pacquiao na kilala ninyo bilang Pambansang Kamao, ay walang ipinagkaiba sa Manny Pacquiao na kasama ninyo laban sa kahirapan at katiwalian,” saad pa nito.

Pinasaringan din ni Pacquiao, ang kabilang grupo ng PDP-Laban na umano’y gusto siyang pabagsakin.

“Sa loob ng ilang buwan ay nanahimik ako sa gitna ng kabi-kabilang pagsubok. Dito mismo sa loob ng sarili kong partido, ang PDP-Laban na aking tinanggap, kinalinga at ipinagtanggol, ay pilit akong binubuwag ng ilan sa ngalan ng pansariling interes at politika,” ani Pacquiao.

Binigyang-diin pa ni Pacquiao, na siya pinanday na ng hirap dahil dumaan siya lahat ng klase ng sakit at sakripisyo para maiahon ang pamilya sa kahirapan. (Dindo Matining)