Pacquiao rarambol, dumating na sa Malaysia

HANDANG-HANDA na si Manny Pacquiao sa tangkang pag-agaw sa korona ni Lucas Matthysse.

Kahapon, dumating na sa Kuala Lumpur ang Team Pacquiao para sa July 15 clash kay Matthysse sa Axiata Arena sa darating na Linggo, Hulyo 15.

“We are locked and loaded. I am more than ready and excited to show Malaysian fight fans the fruits of hard training and preparation,” ayon sa 39-anyos na eight-division world champ pagdating sa tinutuluyang Le Meridien Hotel sa Kuala Lumpur Sentral sa Malaysia.

Kuwento pa nito, maayos at maganda ang two-month training camp niya sa Wild Card Gym sa General Santos City at nangako ito sa milyon-milyong fans niya ng magandang performance.

“We had a very great training camp and I cannot wait to fight on Sunday, July 15 (July 14 in the US),” dagdag nito.

Pipiliting agawin ni Pacquiao ang World Boxing Association (WBA) welterweight belt ng 35-anyos na La Maquina mula Argentina.