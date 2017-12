Pacquiao for President bahala na ang Diyos

Nakakuha ng kakampi si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ina ni Senador Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao na nagpahayag ng kahandaang suportahan ang kanyang anak sakaling kumandidato ito sa pagka-pangulo.

Inihayag ni Mommy Dionisia na hindi niya tiyak kung bibigyan sila ng Diyos ng sapat na pondo para manalo ang kanyang anak sa presidential election subalit sini­guro nitong susuportahan niya ang pagtakbo ng senador.

Ipinaubaya na rin ni Mommy Dionisa sa Diyos ang magiging kapalaran ng senador at pinayuhan ito na magdasal palagi.

“Susuportahan ko siya, bahala na ang Diyos kung saan siya dadalhin sa mundo ng politika,” pahayag ni Mommy Dionisia.

Mabilis na kuma­lat ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagtakbo ni Pacquiao sa 2022 presidential election matapos ipahayag ni Pangulong Duterte na taglay ng senador ang mga pamantayan ng isang li­der na may kakaya­hang mamuno sa bansa.

Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang mensahe kay Pacquiao matapos dumalo noong Linggo ng gabi sa selebrasyon ng ika-39 na kaarawan ng senador sa General Santos City.

Sa kabila aniya ng natamong tagumpay sa larangan ng boksing ng senador, nanatili itong mapagpakumbaba at galit din sa korapsyon.

“I am dedicating this message to Manny. You know why? Sabi ko sa kanya at one time, kami lang dalawa nag-uusap ‘Yung style mo na ‘yan gusto kita gawaing presidente. Alam mo kaya mo’,” ayon kay Pangulong Duterte.

Bilang senador, sinabi ni Pangulong Duterte na naipakita ni Pacquiao ang tunay na kuwalipikasyon ng isang lider para sa isang mas mahusay na bansa.

“As a senator, you have demonstrated the qualities of a true leader — someone who believes that in order to make the Philippines a better country, we have to keep our people on top of our priorities. I am glad that you are with me in this misson,” ani Pangulong Duterte.





Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na ipagdarasal niya na bigyan ng magandang kalusugan si Pacquiao kasama ang buong pamilya nito para mapagsilbihan pa ang sambayanan.

“I pray for your good health and also for your family so that you will be able to serve the Filipinos. Continue to inspire and uplift others as we lead them towards a more prosperous and comfortable life,” dagdag pa ng Pangulo.

Ipinahayag naman kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian na may positibong dulot si Pacquiao sa mamamayan upang maiangat ang kanilang kabuhayan.

“With Pacquiao’s global fame and recog­nition, he definitely make a positive impact in the lives of our countrymen,” reaksyon ni Gatchalian sa pagsusulong ni Pangulong Duterte kay Pacquiao na maging presidente ng bansa.

Binigyang-diin ni Gatchalian na magandang lugar din para kay Pacquiao ang Senado upang matutunan­ nito ang mga dapat niyang malaman para sa anumang plano nito sa mga susunod na panahon.

“The Senate can be a good venue for him to learn and gain wisdom for his future endeavors,” sabi ni Gatchalian.

Matatandaan na unang lumutang na may ambisyong ma­ging pangulo ng bansa si Pacquiao sa ekslusibong panayam sa kanya noong 2013 ng Agence France-Presse, isang international news agency na nakabase sa Paris.

Sa naturang pana­yam, inamin ni Pacquiao na kinokonsidera niya ang pagtakbo sa pagka-pangulo.

“But, you know, it’s far away. It’s God’s will,” pahayag ni Pacquiao.