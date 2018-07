Pacquiao pinilahan sa Malaysia

Hindi lang tayong mga Pilipino ang excited sa tinaguriang Fight of Champions ni Pambansang Kamao Manny ‘Pacman’ Pacquiao laban kay Lucas Matthysse ng Argentina na magaganap ngayong Linggo (‪July 15). Sa airport pa lang kasi, mainit na tinanggap ng mga taga-Malaysia si Pacman. Matiyaga silang pumila at naghintay para makita ang ating Pinoy pride.

All set na nga si Pacman sa kanyang WBA Welterweight Championship fight kaya naman tutukan ang labang ito sa GMA ngayong Linggo (‪July 15), ‪10AM via satellite. Maaari ring mapakinggan ang exclusive blow-by-blow live coverage sa Super Radyo DZBB 594 at sa lahat ng RGMA AM stations nationwide.

Para naman sa mga Kapuso na nasa ibang bansa, mapapanood din ito via pay-per-view sa mga partner distribution outlet ng GMA sa pakikipagtulungan ng MP Promotions at GMA International. Sa Middle East at North Africa region, tumutok lang sa OSN Sports Box Office 1 HD (Channel 31); sa Hang Meas HDTV naman para sa Cambodia; HD Telecom via the Vision-PH application naman sa South Korea; at Mavshackpara sa mga taga-Canada at select Asia Pacific at Caribbean countries.