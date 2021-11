Pacquiao pahiya sa basbas ni Duterte

Ibinuko ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinausap siya ni Senador Manny Pacquiao upang hilingin na suportahan niya ang pa­ngangampanya nito sa pagka-pangulo para sa eleksiyon 2022.

Gayunman, ayaw umano niyang paasahin ang tinaguriang Pambansang Kamao kaya tinapat niya ito agad na hindi niya mapagbibigyan ang kanyang kahi­lingan.

“Ang sabi niya sa akin, “Magsama tayo for the sake of Mindanao”, pero sabi ko, I’m sorry I cannot support you,” ani Pangulo.

Idinagdag ng Pangu­lo na may pahaging na siya kung bakit nais siyang kausapin ni Pacquiao noon kaya naisip niyang pagbigyan na ito para diretsahan niya itong masagot.

Noong Martes, muling nagtungo sa Malacañang si Pacquiao para ayusin umano ang nagkalamat na pagkakaibigan sa pagitan nila ng Pangulo.

Maliban sa pagkukumustahan at kuwentuhan, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi napag-usapan ng dalawa ang politiko. (Mia Billones)