Pacquiao paasa – Garcia

SI Manny Pacquiao ang dahilan kaya hindi natuloy ang nilulutong laban kay WBC interim lightweight champion Ryan Garcia.

Ito ay dahil nawala na siya sa listahan nang umugong ang balitang upakan nina Pacquiao at unbeaten WBO welterweight champion Terence Crawford.

Ayon kay rising boxing star Ryan, inalok siya ng fighting senator na sila’y magtapatan, na hindi nito tinanggihan dahil isa aniya ito sa kanyang dream fight.

“Manny came to offer me the fight,” sey ni Garcia. “Obviously, I would love to fight Manny Pacquiao, but that’s on him. That’s on him.”

Magugunitang hinamon agad ng batang boksingero ang Pinoy ring legend nang pabagsakin nito si Luke Campbell sa ika-7th round ng laban nila noong Enero.

Gumawa pa ito ng poster at ipinakalat ang napipintong bakbakan nila ni Manny.

Ayon naman sa kampo ng ‘Pambansang Kamao’, si Ryan ay kinonsidera at isa lang sa nahilerang itatambal sa pagbabalik-boksing ni Manny ngunit ang matunog ngayon ay si Crawford. (Aivan Episcope)