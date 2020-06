Pacquiao No. 3 lang sa greatest ng fan

PANGATLO lang sa ’30 Greatest Welterweights’ sa boto ng mga fan sa ‘Ranker’ ang ‘Pambansang Kamao’ at kasalukuyang WBA 147-pound champion na si Pacquiao.

Ang walang bahid ng talo namang si Floyd Mayweather Jr. ay pang-10 lang sa listahan.

No. 1 welterweight sa kasaysayan para sa mga boxing fanatic si Sugar Ray Robinson na nagwagi ng 173 sa 200 careef fight kung saan 109 dito ang knockout (KO).

Bumubo sa Top 10 sina Robinson (No. 1), Sugar Ray Leonard (No. 2), Pacquiao (No. 3), Thomas Hearns (No. 4), Roberto Duran (No. 5), Pernell Whitetaker (No. 6), Henry Armstrong (No. 7), Julio Cesar Chavez (No. 8), Oscar De La Hoya (No. 9) at Mayweather (No. 10). (Ferdz Delos Santos)