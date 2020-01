Pacquiao niraket sa Taal eruption

NANAWAGAN ang dalawang senador sa National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Cybercrime Division na hanapin ang mga nasa likod ng mga pekeng solicitation drive para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal.

Ayon kay Senador Manny Pacquiao, kanyang hihilingin sa NBI Anti-CyberCrime Division at Department of Information and Communications Technology (DICT) na kila­lanin ang mga nasa likod ng mga pekeng social media account na nagso-solicit ng donasyon para sa biktima ng pag-alburuto ng Taal gamit ang kanyang pangalan.

“It came to my attention that there are several social media accounts bearing my name soliciting donations supposedly for the Taal Volcano eruption victims. I have not authorized any such solicitation,” sabi ni Pacquiao sa isang statement.

Hinikayat din nito ang NBI na arestuhin at kasuhan ang mga nasa likod ng scam.

“Sa mga gumagamit ng aking pangalan para makapanlinlang sa kapwa, mahiya naman po kayo. Labis-labis na ang paghihirap ng ating mga kababayan ay nagagawa niyo pang manloko ng inyong kapwa,” diin ni Pacquiao.

“I am warning you, tigilan niyo na ‘yang panloloko niyo dahil tinitiyak ko na hindi ako titigil hangga’t ‘di kayo matunton at masampahan ng kaukulang kaso,” babala pa nito.

Magrereklamo rin aniya siya sa Facebook para i-take down ang naturang pekeng account.

Nababahala rin si Senador Win Gatchalian hinggil sa mga maling impormasyon na kumakalat online gayundin ang mga fake donation drive sa panahon ng kalamidad.

“Sa mga nakita nating ganitong malalaking trahedya, meron talagang loko-lokong inaabuso ‘yung sitwasyon at sinasamantala ‘yung sitwasyon. ‘Yung iba nagpapakalat ng fake news na Alert Level 5 na, ‘yung iba ay nagpapakalat ng fake donation drive,” sabi ni Gatchalian sa isang forum sa Senado.

“At this time para sakin given na na talagang may mangsasamantala talaga sa sitwasyon, ang importante ngayon ‘yung ating mga ahensya ay nagmo-monitor at mahuli itong mga ganitong sumasamantala sa sitwasyon,” wika pa nito. (Dindo Matining)