Pacquiao nakiusap kay Biden sa COVID bakuna

Nababagalan si Senador Manny Pacquiao sa pagpasok ng mga inorder ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas kaya’y personal na nitong sinulatan si US President Joseph Biden para hilingin na tulungang mapadali ang pag-deliver ng inorder na Moderna vaccine.

“Medyo [mabagal]. Prangka ako magsalita, nababagalan ako sa pag-deliver ng vaccine,” pahayag ni Pacquiao sa Zoom interview ng mga reporter.

“Sa ibang bansa, massive na vaccination at kinausap natin si Ambassador the US. Jose Manuel’ Romualdez na tinutulungan din tayo na ma-accommodate concern natin pati letter natin sa White House,” sambit pa nito.

Sa liham na pinadalo noong Abril 10, 2021, humingi ng tulong si Pacquiao kay Biden para mapabilis ang delivery ng 20 milyong doses ng Moderna vaccine na inorder ng gobyerno at pribadong sektor.

Bilang tugon, nagpadala naman kay Pacquiao ng liham ang US Embassy na may petsang Abril 22, na sinabing nakarating na ito na sa Biden ang kanyang kahilingan.

“Yes nag-usap naman kami [Amb. Romauldez]. Sabi ko puwedeng sumulat din thru you para sa US idaan ko sa’yo. Kilala rin naman ako sa US baka makatulong na pagbigyan tayo na mapaaga ang pag-deliver ng vaccine,” ayon kay Pacquiao.

“Inaano lang natin ‘yon para makatulong sa abot ng ating makakaya, ‘di naman ito para sa akin o kanino man para sa taumbayan,” dagdag pa nito.

Subalit paglilinaw ni Pacquiao, hindi niya inuunahan si Pangulong Rodrigo Duterte sa pakikipag-usap sa US president para mapabilis ang pag-deliver ng vaccine sa bansa.

“‘Di naman sa inuunahan ko ang ating Pangulo, ginagawa natin lahat ng ating tulong para sa mga kababayan,” ani Pacquiao. (Dindo Matining)