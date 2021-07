Pacquiao muling inupakan si Floyd

PASIMPLENG pinatutsadahan ni ‘Pambansang Kamao’ Manny Pacquiao ang matagal na nitong karibal na si Floyd Mayweather Jr.

Idinaan ni Pacman ang pag-atake nito kay undefeated boxer Floyd sa presscon nila ni Errol Spence Jr.

Sinabi kasi ni 42-anyos Pinoy fighter Pacquiao na hindi na kailangan ni Spence ng payo mula kay Mayweather dahil hindi hamak na mas magaling si Errol kumpara kay ‘The Money’.

“Errol Spence doesn’t need to have an advice from Mayweather because I believe that Errol is better than Mayweather,” ayon sa fighting senator kung saan baka si Mayweather pa umnao ang tuturuan nito.

“He’s a fighter than Mayweather. I think he will teach Mayweather how to fight toe-to-toe.”

Kamakailan lang ay ibinahagi mismo ni Pinoy-ring icon Manny na si Errol ang isa sa bigating at matinik niyang makakalaban sa lona dahil bukod sa wala pa itong bahid ng pagkakatalo ay mas bata ito.

Una ring pinantutsadahan ni Pacquiao si Floyd nang sabihin nitong hindi siya lumalaban para lang sa pera. (Aivan Episcope)