Pacquiao may sakit sa puso!

LINGID sa kaalaman ng publiko maging ang kanyang mga sanggang-dikit na alipores, patalilis na sumailalim sa angiogram si Manny Pacquiao sa isang ospital sa Maynila, isang linggo bago ang kanyang laban sa Argentinean boxer na si Lucas Matthysse.

Ginagawa ang angiogram para makita ang mga dumadaloy na dugo sa ugat ng puso.

Bukod sa angiogram, dumaan rin si Pacquiao sa ECG, CT scan at drug test na siyang medical requirement sa kanyang laban.

“Noong nagpa-ECG tayo, parang may nakita sa result ng ECG na nagkaproblema, so nag-make sure lang ‘yung doktor na walang problem kaya nag-undergo ako ng angiogram,” sabi ni Pacquiao, na nagwagi sa counterpart na si Matthysse via technical knockout sa Round 7 nitong July 15 sa Malaysia para agawin ang WBA welterweight title.

Kay Pacquiao din umano nanggaling na matapos ang angiogram ay sinabihan siya ng mga doktor na mayroon siyang ‘inborn heart ailment’ at pinayuhan pa na ikansela na lang ang laban niya kay Matthysse.

Pero hindi pumayag ang senador na ikansela ang laban kaya pinapirma na lang siya ng waiver ng mga doktor.

Wala namang naging komplikasyon sa mga lab test kaya naituloy ang laban.

Dagdag pa niya, hindi raw alam ng pamil­ya ni Pacquiao maging ang kampo niya na sumailalim siya sa ilang test pati ang kanyang matalik na kaibigan at head coach na si Restituto ‘Buboy’ Fernandez dahil ayaw niya umanong mag-alala ang mga ito.