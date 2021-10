Pacquiao manager ginamit Miss World PH sa kampanya

Inakusahan ng ilang kandidata sa nakaraang Miss World Philippines (MWP) ang talent manager na si Arnold Vegafria ng panggagamit para sa pagsusulong ng kandidatura nito sa pagka-alkalde sa Olongapo City.

Ayon sa mga Miss World PH candidate na kumausap sa Abante, nangyari ang pagkaladkad sa kanila ni Vegafria para sa maaga nitong pangangampanya sa Olongapo City sa isinagawa nilang motorcade bago idaos ang coronation night ng MWP sa Subic, Zambales noong Oktubre 3, 2021.

Inakala umano nilang bahagi pa rin ito ng kanilang aktibidad bilang mga kandidata sa nasabing beauty pageant pero nagulat sila dahil kasama nila si Vegafria na tumatakbong mayor sa Olongapo City, gayundin ang mga katiket nitong tumatakbong mga konsehal, kasama rito ang aktres at isa sa mga talent niya na si Claudine Baretto.

Sinabi ng mga kandidata na nadismaya sila sa nangyari dahil hinaluan ng politika ang dapat sana ay “moment” nilang mga kandidata.

Sinamantala umano ito ng mga politiko at kandidato para sa maaga nilang pangangampanya.

Mauunawaan naman anila nila kung kasama nila si Vegafria bilang national director ng MWP at hindi bilang kandidato na may karay pang mga aspirante rin sa 2022 local at national elections.

Si Vegafria ang presidente ng ALV Group of Companies at kabilang sa kuwadra ng kanyang mga talent ang concert queen na si Pops Fernandez, John Estrada, Dina Bonnevie at iba pang kasama sa hanay ng Star Magic artists.

Siya rin ang tumatayong business manager ni Sen. Manny Pacquiao na kumakandidatong pangulo sa nalalapit na halalan.

Samantala, nauna na ring naalarma ang mga kandidata sa posibilidad na ilan sa kanila ang tinamaan ng COVID-19 dahil sa pagsuway ng MWP organization sa itinakdang health protocols ng pamahalaan.

“Nakakatakot talaga. Wala kaming nagawa kundi sumunod,” ayon pa sa mga ito. (Mia Billones)