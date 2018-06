Pacquiao malapit nang maging army general

ABOT-KAMAY na ni Senator Manny ­Pacquiao ang estrelya sa kanyang balikat.

Sinimulan na ng 39-anyos na Army reserved force colonel ang kanyang Active Duty Training (ADT) na kuwalipikasyon sa pag-promote sa kanya bilang one-star o brigadier general.

Nagtungo si Pacquiao sa 1205th Community Defense Center-Army Reserved Command 12 sa Barangay Buayan sa General Santos City at nangako ng financial assistance para rito.

Kamakailan ay na-promote si Pacquiao bilang full-pledged colonel matapos makumpleto ang General Staff Course (GSC) at mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang naglagay ng kanyang rank pin sa isinagawang simpleng seremonya sa Malacañang.

Sa report ng philboxing.com, sinabi ni Pacquiao na, “Army reservists here are making big sacrifices and doing a great service to the community but they are not getting the needed support from the local government units. So,

I’m calling the mayors to a meeting to emphasize the vital role being played by the Army reservists in their locality.”

Isiningit ni Pacquiao sa kanyang busy sche­dule ang pagsasagawa ng kanyang ADT. Nasa beast mode pa rin ng kanyang training ang ‘Pambansang Kamao’ para sa July 15 encounter nila ni WBA 147-pound king Lucas Matthysse ng Argentina sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia.