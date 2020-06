Pacquiao mahaba ang training vs Crawford

NANINIWALA si conditioning coach Justine Andrew Fortune na hindi magiging aberya kay World Boxing Association (WBA) super welterweight champion Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao ang kanyang kondisyon sa oras na muling makipagbanatan.

“He can’t stay still, he’ll do something to keep fit, like what he’s doing in lockdown,” saad kahapon ng US-based Australian sa PhilBoxing.com.

“I know he’s working out every day, banging the heavy bag, skipping rope, running on the treadmill, doing drills,” pagdedetalye pa ng 54-year-old Los Angeles, California resident.

Wala pang petsa ang muling pagsabak sa ring ng Pambansang Kamao, pero nakalinya para sa kanyang next match si World Boxing Organizatiopn (WBO) welterweight king Terence Crawford ng Estados Unidos.

Pinayuhan rin ni Fortune ng dalawang linggong conditional workout si Pacquiao kung sakaling lalaban ngayong taon ang Amerikano.

“If he comes back to fight in November, maybe we’ll do a little longer camp because he hasn’t fought since July last year. Just a little adjustment, maybe an extra week or two.” (Janiel Abby Toralba)