Pacquiao magre-resign

Aminado si Senador Manny Pacquiao na dismayado na siya sa sistema ng politika sa bansa kung kaya’t naiisip niyang mag-resign na lamang bilang miyembro ng Mataas na Kapulungan ng Kongreso.

Ayon sa senador, kapansin-pansin na marumi na ang politika sa bansa dahil maraming politiko ang nagpapanggap na may malasakit sa tao subalit lumilitaw ang interes sa politika.

“Alam mo sa totoo lang nadiskubre ko parang kung tatanungin mo ako ngayon sa politika, parang gusto kong madismaya, ma-discourage. Gusto ko umayaw na. Ganito pala ‘yung politika. Kasi hindi ako marunong mamolitika,” saad ni Pacman.

Dahil dito, inamin ni Pacquiao na ilang beses na niyang pinag-iisipan ang pagbibitiw sa kanyang posisyon.

“Sinabi ko nga sa asawa ko, parang gusto ko mag-resign pero ‘pag umayaw ako sa politika, sino na lang may tao na may puso at sino ang tao na magserbisyo sa gobyerno?” pahayag ni Pacquiao.

Atubili na rin aniya siyang tumakbo pang muli matapos ang kanyang termino sa Senado.

“Gumagastos ako para makatulong sa tao. Ang problema, maraming politiko ninanakawan naman ang mahihirap na tao,” ayon pa kay Pacquiao.

Sinabi pa ng senador na noong nasa Kamara pa lamang siya, naglalagi aniya siya sa Sarangani at tumutulong sa mga kababayan dahil sa sobrang politika sa plenaryo.

Naglabas din ng sama ng loob si Pacquiao sa ilang politiko na bumabatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni Pacquiao na hindi masama na punahin ang pagkakamali ng Pa­ngulo subalit may political agenda aniya ang ilan na nais na patalsikin ito sa Malacañang.





Dagdag pa ni ­Pacquiao, mapalad ang mga Filipino dahil may Pangulo na tulad ni Duterte na iniisip ang kapakanan at kaligtasan ng nakararaming mamamayan sa bansa.