Pacquiao mababaw ka, aral pa – Duterte

Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Manny Pacquiao na mag-aral muna nang husto bago magsalita sa isyu ng foreign policy.

Inihayag ito ng Pangulo sa panayam ni Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City, kamakalawa ng gabi.

Sinabi ng Pangulo na hindi niya gustong maliitin ang kaalaman ng senador subalit nakikita kung gaano kababaw ito.

“Kasi si Pacquiao ang hinanakit niya, it’s about fo­reign policy. I would not want to degrade him but next time you should–mag-aral ka muna nang husto bago ka pumasok… apparently, this guy has a very shallow knowledge of ano…,” anang Pangulo.

Isa si Pacquiao sa mga personalidad na bumabatikos sa pagtugon ng gobyerno sa territorial dispute sa China sa isyu sa West Philippine Sea (WPS).

Ikinalungkot naman ni Pacquiao ang pahayag ni Duterte laban sa kanya hinggil sa isyu ng WPS.

Ayon kay Pacquiao, misinformed ang Pangulo kaugnay sa naging pahayag niya sa WPS issue at naniniwala itong ang kanyang opinyon ay sumasalalim sa sentimiyento ng karamihan ng mga Pilipino.

“I regret that the President was misinformed regarding my statement on the West Philippine Sea issue,” sabi ni Pacquiao.

“I firmly believe that my statement reflects the sentiment of majority of the Filipinos, that we should stand strong in protecting our sovereign rights while pursuing a peaceful and diplomatic solution to the dispute,” dagdag pa nito.

Gayunpaman, sinabi ni Pacquiao na iginagalang niya ang opinyon ng Pangulo subalit hindi niya sinasang-ayunan ang assessment nito sa kanyang pang-unawa sa foreign policy.

“I am a Filipino voicing out what needs to be said in defense of what has been adjudicated as rightfully ours,” sambit pa ng boxing legend. (Aileen Taliping/Dindo Matining)