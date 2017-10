Pacquiao interesado sa biktima ng rapist producer

Tweet on Twitter

Kabilang si Senador Manny Pacquiao sa high-profile personalities na social media followers ngayon ng 24-anyos na Filipina-Italian model na biktima rin diumano ng sexual assault ng Hollywood producer na si Harvey Weinstein.

May 98.1k followers sa kanyang Instagram si Ambra Battilana Gutierrez at bumuhos ang suporta sa kanya ng ating mga kababayan at Filipino celebrities mula nang lumabas ang balitang kabilang siya sa biktima ni Weinstein.

“Fight the Titans,” isa sa mga post ni Ambra sa kanyang IG account.

Matatandaang nag-viral ang senador sa social media matapos kumalat sa netizens ang mga komento nito sa live chat sa dalawang Amerikana na sina Arzaylea Rodriguez at Maria Ciuffo.

Idinepensa ni Pacquiao ang kanyang sarili sa pagsasabing walang malisya sa kanyang pakikipag-usap sa dalawang nabanggit na social media celebrities.

Bandang huli ay inihayag ng senador na babawasan muna niya ang paggamit sa social media, lalo na sa live chat at magpo-post na lang siya.