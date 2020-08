Pacquiao inirapan si Spence: Taray!

HINDI na kailangang magsalita ni WBA welterweight champion Manny Pacquiao para resbakan ang bintang ni Errol Spence Jr na nag-cheer siya para sa kalaban nitong si Mikey Garcia noong Marso 2019.

Isang matalim, o mas tamang sabihing mataray, na tingin lang ang sagot dito ng ‘Pambansang Kamao’.

“Now I think of it, Manny Pacquiao came to my fight in Dallas hoping Mickey Garcia would win. He was going to get the mic and challenge him,” tweet kamakailan ni Spence.

Sinagot naman ito ni Pacquiao ng isang GIF facial expression, kung saan tila katatapos lang mag-ensayo ni ‘The Pacman’ at dahan-dahang tumingin nang mataray kay Spence.

Isa si Spence sa mga sinasabing posibleng sunod na makalaban ni Pacquiao, na Hulyo 2019 pa huling nakipagbasgan ng mukha nang agawan ng WBA 147-pound belt si ‘One Time’ Keith Thurman.

Bukod kay Spence, niluluto rin ni Top Rank promoter Bob Arum na makasapakan ni Pacquiao si WBO welterweight ruler Terence ‘Bud’ Crawford. (Ferdz Delos Santos)