Pacquiao humingi ng quarantine pass sa Barangay Dasma

Matapos isailalim sa home quarantine ng kapitana ng Barangay Dasmariñas sa Makati City, humirit naman si Senador Manny Pacquiao na bigyan siya ng quarantine pass upang magamit ng kanyang katulong sakaling may ipautos siya sa labas.

“With all due respect, may you please allow a member of my household to go out to buy or do essentials pursuant to IATF guidelines? Accordingly, kindly have the appropriate Home Quarantine Pass delivered to my residence,” ayon sa liham ni Pacquiao sa barangay chairman na si Rossana Hwang.

Tinanggihan naman ng senador ang alok ng barangay na i-deliver sa kanyang tahanan ang “relief goods” sa katuwiran na ayaw niyang maging pasanin ng komunidad dahil sa maykaya naman siya.

Si Pacquiao at ang kanyang pamilya ay inutusan ni Hwang na mag-home quarantine matapos nitong makasalamuha si Senador Koko Pimentel na nagpositibo sa coronavirus.

Nilinaw naman ni Pacquiao na ang nag-viral na larawan na katabi niya si Pimentel ay naganap noon pang Marso 4,2020 at hindi rin aniya ito party kundi pagpupulong ng PDP-Laban na ginawa sa kanyang bahay sa Makati City.