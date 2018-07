Pacquiao-Horn rematch, a good fight! – Roach

AMOY-balikan.

Pagkatapos maagaw ni Manny Pacquiao ang WBA 147-pound belt ni Lucas Matthysse nitong Hulyo 15 sa Kuala Lumpur, Malaysia, inihayag ni American trainer Freddie Roach na magbabalikan na sila ng paboritong alaga.

Ayon sa report na unang lumabas sa philboxing.com, nagkausap umano si Roach at ang 39-anyos niyang alaga sa nagdaang 16 na taon at nagkasundong magsamang muli sa susunod na laban ng Pinoy boxing legend.

“I talked to Manny and I told him that he looked good. I think his opponent tried to pack it in early. He couldn’t handle Manny’s pressure. It was a good fight for him,” dada ng 58-anyos na trainer.

Aniya, kung siya ang masusunod, mas gusto niyang isabak sa rematch si Pacquiao kay Jeff Horn kaysa makipaglaban sa mga mas batang sina Vasyl Lomachenko at WBO welterweight ruler Terence Crawford.

“He is already 39 years old. He still has good speed and power. But father time does not forgive and we all get slow,” litanya ni Roach. “Horn would be a good fight to finish his career.”