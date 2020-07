Pacquiao delikado kay Golovkin yari ka!

KABALIWAN at parang pagpapakamatay na ang tangkang pakikipagharap ni WBA welterweight champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao sa mas mataas at mas mabigat na si IBF at IBO middleweight ruler Genady Gennadyevich ‘GGG’ Golovkin.

Tangka ng nag-iisang eight-division world champion sa buong mundo na si Pacquiao na makuha ang pang-siyam na dibisyong korona kung matutuloy ang pakikipagbasagan ng mukha kay ‘Triple G’ – pero kontra rito ang long-time trainer at coach niyang si Freddie Roach.

“I would not advise him to go 160 lbs, that would be a little crazy. But putting him at 147 lbs was a risk at one time,” diin ni Roach.

Huling lumaban ang 41-anyos na si Pacquiao noong Hulyo 2019 nang agawin ang WBA 147-pound belt nang dating walang talong si Keith ‘One Time’ Thurman.

Kung si Roach ang masusunod, nais niyang manatili na lang sa welterweight class ang ‘Pambansang Kamao’.

“But to fight the biggest guys at 147 lbs with the money, it made good sense to all of us to fight the great Oscar (De L Hoya). It was a great deal and it worked out really well for us,” sey ni Roach. (Ferdz Delos Santos)