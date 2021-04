Pacquiao babagsak kay Crawford – Atlas

PARA kay Theodore ‘Teddy’ Atlas Jr., ang kababayan niyang si Terrence Allan Crawford na ang magiging huling laban at magpapabagsak kay eight-division men’s professional world boxing champion Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao kung matuloy ang pinaplantsang bakbakan sa taong ito.

“I think it’s a bad fight for Pacquiao. I think it’s the last fight for Pacquiao,” bulalas Sabado ni Atlas, na dating trainer ni former undisputed world heavyweight champ Mike Tyson, at ngayo’y isang respetadong fight commentator.

Ayon din sa 64-anyos na Kano, pangmalakasan, pandaigdigan ngayon ang karakas ng reigning undefeated World Boxing Organization welterweight king at 33-anyos na si Crawford kaya malabong makalusot ang Pinoy fighting senator.

“I think Crawford is the best pound-for-pound fighter in the world,” panapos na sambit ni Atlas sa upakang Pacman-Crawford na posibleng ganapin sa Abu Dhabi, UAE sa June 5.

Unang nagsabing hahalik sa lona ang Pambansang Kamao kontra Craword sa unang lingo ng buwang ito ang isa pang American sports commentator na si Stephen Anthony Smith. (Aivan Denzel Episcope)