Pacquiao ayaw pang iwan ang boksing

May pahiwatig pa rin na hindi pa magreretiro sa boksing ang Pambansang Kamao na si Sen. Manny Pacquiao matapos ang kontrobersyal na pagkatalo kay Jeff Horn ng Australia.

Ayon sa kaibigan ni Pacquiao na si Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III, malinaw sa nakapost sa Facebook ni Pacman na gustong-gusto pa nitong magboksing para makatulong sa mahihirap na Filipino.

Ang naturang video ay kuha habang namimigay ng pera si Pacquiao sa mga kapuspalad na bata sa General Santos City, ilang araw matapos ang bigong laban sa Australia.

Nilagyan ni Pacquiao ng caption na “this is why I still fight” ang nasabing video na pinost nito sa kanyang Facebook account.

Matapos ang pagkatalo ni Pacquiao kay Horn, sinabi nitong magpapahinga muna siya at makikipag-usap sa kanyang pamilya kung magreretiro na ito sa professional boxing.

Ngunit kung pagbabasehan ang post ng Pambansang Kamao sa kanyang Facebook account, sinabi ni Sotto na indikasyon ito na hindi pa handa ang senador na iwanan ang professional boxing.

“Yup indication yan,”ani Sotto.