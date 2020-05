‘PacMay 2’ asa pa more

WALANG mangyayaring comeback!

Ipinagdiinan ni retired undefeated champion Floyd Mayweather Jr. na hindi siya babalik sa boxing ring upang makipagbasagan ng mukha.

Bagaman nakikita siya nitong mga nagdaang araw sa loob ng boxing gym, nilinaw nitong ginagawa niya ito para lang magpakondisyon ng katawan at hindi upang bumalik at makipagbasagan ng mukha kaninuman, kahit pa kay World Boxing Association (WBA) welterweight champion Manny Pacquiao.

‘I’m done, I’m retired and I love my life,” pahayag ng 43-anyos na dating boksingero.

“Your body is a temple and you only get one body. I’m just keeping it sharp. Not for boxing but for myself.”

Hindi aniya mangyayari ang nilulutong rematch nila ni Pacquiao, na tinalo niya noong 2015 via unanimous decision.

“No, those are just rumors. I’m finished with boxing,” pagtatapos nito. (Aivan Episcope)