Pacman niluluto sapakan sa Saudi

NAG-IINIT ang mga kamao ni eight-division world champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Gustong makipag-bangasan ng mukha.

Ayon mismo sa tinaguriang Pambansang Kamao, plano niya ang sumabak sa isang exhibition fight sa Saudi Arabia.

Ito umano ngayon ang usapan na nais maisara ng dating world champion na si Pacquiao sa pagitan nila ng kanyang dating sparring partner na si Jaber Zayani ng France na pinaplantsang maganap sa Riyadh.

“We will just start discussions,” pahayag ng 43-anyos na si Pacquiao na huling sumabak sa professional boxing match noong 2021.

Matatandaan na nabigo si Pacquiao sa kamay ng Cuban boxer na si Yordenis Ugas sa pamamagitan ng unanimous decision para mapakawalan ang WBA 147-pound belt na siya niyang naging huling labannito bago inanunsiyo ang kanyang pagreretiro.

Ngunit bago ang sinasabing exhibition match, tumugon din si Pacquiao sa isang charity match kung saan makakalaban naman niya ang YouTuber na si DK Yoo ngayong darating na Disyembre sa Seoul South Korea.

Walang kailangan na weight limit ang nasabing charity match kung saan ang kikitain ay mapupunta sa mga naapektuhan ng giyera sa Ukraine.

“I will prepare in the same way I train for a real fight,” pahayag ni Pacquiao. (Annie Abad)