Pacman nagpa-bebe sa ‘Bayang Magiliw’

Muli na namang humirit ang tinaguriang ‘Pambansang clown’ ng Senado makaraang lumusot sa Commission on Appointments (CA) ang kanyang promosyon bilang reserved colonel ng Philippine Army.

Matapos ang kumpirmasyon, inihayag ni Senador Manny Pacquiao na handa siyang maging active reservist upang tumulong sa kampanya kontra terorismo.

Ayon kay Pacquiao, tulad ng linya sa Lupang Hinirang, handa siyang mamatay para sa bayan kung ito ang kaakibat ng kanyang tungkulin.

“Lahat basta parang kakantahin palagi ‘yung Bayang Magiliw (Lupang Hinirang) ang mamatay ng dahil sa iyo,” dagdag ni Pacquiao.

“‘Wag na natin kantahin ‘yung Pambansang Awit natin kung sa bu­nganga lang tayo tapos wala naman… ipakita natin ‘yung loyalty natin,” giit pa nito.

Nang tanungin naman kung anong training ang kanyang pinagdaa­nan, sinabi nito na sanay naman siya sa firing o shooting kaya alam niya kung paano humawak ng baril.

“Sa pagdating sa mga ganyan kasi lagi naman ako nagsho-shooting e, mga firing so alam ko ‘yung paghawak ng mga baril,” ani Pacquiao.

Hinirit din nito na dapat muling ituro bilang subject sa mga paaralan ang pagiging matapat sa bayan.

“We should teach that ‘yung patriotism na meron tayong loyalty sa ating bansa kaya ng aminsan ‘pag kumakanta ako ng Bayang Magiliw naiiyak ako because mahal natin ang bansa natin,” sabi pa ni Pacquiao.