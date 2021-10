Pacman dehins aprub pagboboksing ni PacBoy

KUNG ang tingin ng iba ay si Jimuel ‘PacBoy’ Pacquiao na ang susunod sa yapak ni eight-division world champion Manny Pacquiao, taliwas ito sa ‘Pambansang Kamao’ dahil hindi ito pabor sa karerang gustong tahakin ng anak.

Sa katunayan ay ayaw ng 42-anyos na fighting senator na masanay si ‘PacBoy’ sa pakikipagsuntukan.

“If you ask me, I wouldn’t want him to become a boxer. Because I can’t stand watching my son fight,” pahayag ni Pacman sa naunang ulat.

Kamakailan lang ay napaulat na inaatupag ni Jimuel ang pag-eensayo sa Amerika kasama si MP Promotions fighter Jonas Sultan.

Naispatan din kasa-kasama ni Jimuel si pound-for-pound king Canelo Alvarez sa iisang gym kamakailan.

Matapos ang laban ni Manny kontra Yordenis Ugas noong Agosto 21 sa Las Vegas ay nagpaiwan si Jimuel upang sumailalim sa matinding training.

Bigo si Pacman na mabawi ang WBA super welterweight belt kay Ugas kung saan ay yumuko ito via unanimous decision sa nSabing bakbakan. (Aivan Episcope)