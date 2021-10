Pacman 2 beses pinataob ni Bata

KILALA sa kani-kanilang sport ang dalawang legend na si Manny Pacquiao at Efren ‘Bata’ Reyes.

World champion si Reyes sa larangan ng billiards habang eight-division titlist naman si Pacquiao, nagkita at naglaban naman ang dalawang iniidolo hindi lamang sa Pilipinas maging sa buong mundo.

Nagharap sa isang exhibition ‘friendly over the board’ chess match sina Reyes at Pacquiao na ginanap sa Billiard Hall sa Talumpong Street, Barangay Malamig sa Mandaluyong City nitong Lunes.

Nagwagi si Reyes nang dalawang beses kay Pacquiao.

Sina International Billiards and Snooker Champion Marlon Manalo, 1st district councilor Mariz Manalo at Barangay chairman Cynthia Caluya ang naging punog-abala sa nasabing event na dinaluhan ng mga tigasing cue artist sa Pilipinas.

Samantala ang bagong tatag na United Cue Artists Association of the Philippines (UCAAP) sa gabay nina founding president Marlon Manalo at secretary general Edgar Acaba kasama sina Reyes, Francisco “Django” Bustamante, Antonio “Nickoy” Lining at Roel Esquillo ay nagpahayag naman ng suporta sa boxing icon sa kanyang kandidatura bilang presidente ng Pilipinas.

“I am grateful to the world’s greatest and billiards legends Efren ‘Bata’ Reyes and Django Bustamante for expressing their support in my fight for the presidency,” sabi ni Pacquiao. (Elech Dawa)