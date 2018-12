Package 4 ng TRAIN tuluyan ng umabante sa Kamara

Lusot na sa ikatlo at hu­ling pagbasa ang packa­ge 4 ng comprehensive tax reform program ng administrasyong Duterte.

Umaabot sa 190 ang bumotong pabor habang pito ang tumutol sa House Bill 8645 o Passive Income and Financial Interme­diary Taxation Act of 2019.

Pakay ng panukala na mapababa ang buwis na ipinapataw sa mga deposito sa bangko.

Tampok sa panukala ang pagbubuwis sa financial interme­diaries gaya ng bangko at kanilang mga iniaalok na serbisyo gaya ng savings at investment, pati na ang pagpapautang.

Binigyan-diin ni House Committee on Ways and Means chairman at Nueva Ecija Rep. Estrellita Suan­sing na ang panukala ay para sa kapakinaba­ngan ng middle class at pobreng Pinoy.

Batay sa panukala, mula sa kasalukuyang 20% ay ibaba sa 15% ang interes, dibidendo at capital gains habang ang pre-need, pension at life insurance ay kakarga­han naman ng dalawang porsyentong buwis.

“Tax on savings will go down from 20% to 15%, providing a tax sa­vings of P50 to P113.50 for savings and investments ranging from P35,000 to P100,000. Meanwhile, the rich who invest in di­vidends will pay 5% more in taxes. However, the losses will only be mi­nimal, at less than P200 per P55,000,” ayon kay Suansing.