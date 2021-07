PACC sapaw kay Pacquiao! DOH, DSWD may 13 kaso ng korapsiyon

Kinumpirma ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na 13 kaso na ng posibleng katiwalian sa Department of Health (DOH) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang kanilang iniimbestigahan bago pa man akusahan ang mga ito ni Senator Manny Pacquiao na kabilang sa hanay ng mga ahensiya ng gobyerno na talamak ang korapsiyon.

Sa idinaos na Laging Handa briefing, sinabi ni PACC Chairman Greco Belgica na matagal nang alam ni Health Secretary Francisco Duque na siyam na kaso ng umano’y korapsiyon sa kagawaran ang kanilang iniimbestigahan at ito ay may kinalaman sa pagbili ng personal protective equipment (PPE) at antigen tests.

Apat na kaso naman sa DSWD ang iniimbestigahan ng PACC mula sa 9,000 na reklamong kanilang natanggap kaugnay sa maanomalya umanong pagpapatupad ng Special Amelioration Program (SAP) o pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya ngayong panahon ng pandemya dulot ng COVID-19.

Nauna nang kinuwestyon ni Senator Manny Pacquiao ang nawawalang P10.4 bilyon sa pondo ng SAP na hindi umano naipamahagi sa mga benepisyaryo.

Samantala, sinabi ni Belgica na tinatrato nila ang mga natatanggap nilang reklamo laban sa mga opisyal o ahensya ng pamahalaan ng pantay-pantay.

“Whether it is Senator Pacquiao or an ordinary citizen, we treat the complaints just the same,” diin nito.

Sinabi naman ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa press briefing sa Malacañang na haharap sila sa anumang imbestigasyon at handang ibigay ang mga dokumento para magbigay-linaw sa mga alegasyon ng korapsiyon.

“Handa ang aming departamento na harapin ang imbestigasyon at isumite ang kinakailangan na mga dokumento upang bigyang-linaw ang alegasyon at magbigay ng tiyak na datos hinggil sa implementasyon ng social amelioration program,” ani Bautista.

Binigyang-diin ng kalihim na walang nawawalang pondo sa ayudang ipinamahagi sa mahihirap na mamayan at suportado ito ng liquidation reports ng kanilang ahensiya. (Mia Billones/Aileen Taliping)