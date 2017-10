Pabuya vs Hapilon, Omar kanino ibibigay?

Tweet on Twitter

Pag-aaralan at pagpapasyahan ng Joint AFP-PNP Rewards and Valuation Committee kung kanino ibibigay ang P15 milyong pabuya ng gobyerno sa pagkakapatay sa dalawang terrorist leaders na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute sa Marawi City.

Sa Mindanao Hour sa Malacañang kahapon, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesman Major General Restituto Padilla na ang nabanggit na komite ang magba-validate sa mga de­talye bago ibigay sa impormante ang reward money.

Nilinaw ni Padilla na hindi mapupunta sa mga sundalo o sa sino mang nakapatay sa mga high-value targets ang pabuya.

Ipinaliwanag ng he­neral na dadaan sa masusing pag-aaral ang insidente ng pagkamatay nina Hapilon at Maute at kung sino ang nakapagbigay ng impormasyon na nagresulta sa pagka-neutralize ng dalawa.

Sampung milyong piso ang inilaan na pabuya sa ulo ni Hapilon habang P5 milyon naman para kay Maute.

Kaugnay naman sa US6 million reward ng pamahalaan ng Estados Unidos laban kay Hapilon, sinabi ni Padilla na wala silang kontrol dito at tanging ang gobyerno ng Amerika ang magdedesisyon kung kanino ito ibibigay.