Pabrika ng tokwa bumaho sa basura, ipis

Pinalagan ng ilang establisimyento sa paligid ng isang pabrika ng tokwa sa Pasay City ang inilalabas umano nitong mabahong amoy na pinaniniwalaang mula sa mga iniipis na basurang nakatambak sa loob ng nasabing lugar.

Ayon sa reklamo ni Dondon Andres, empleyado ng King and Queen International KTV Bar sa Pasay City Environmental Sanitation Service (ESS), bukod sa masakit sa ulo ay napeperwisyo umano ang kanilang operasyon dahil sa nakasusulasok na amoy na nagmumula sa katabi nilang Loli Bends Trading Factory na matatagpuan sa kahabaan ng Macapagal Boulevard.

Sa isinagawang inspeksyon sa lugar ni city health officer Dr. Ma. Lourdes San Juan, natuklasan na maraming paglabag ang pabrika na namumuro aniyang tuluyang ipasara ng pamahalaang-lokal kapag hindi naayos.

Namamaho aniya ang pabrika dahil walang sariling bentilasyon ang mismong food processing area nito. Marurumi rin umano ang mga kagamitan at hindi maayos ang pagtatapon ng basura kaya namamaho at binabahayan ito ng mga ipis.

Nabuko rin na walang Sanitary Permit and Health Certificate ang mga empleyado, walang water examination result at magulo ang storage room ng mga rekado na kahalo ang mga cleaning chemical, sprayer at iba pa. Sablay din umano ang pabrika sa business permit nila na retailer lang at hindi food manufacturing ang kanilang negosyo.

Samantala, binigyan ng tsansa ng ESS ang pabrika na isaayos ang mga paglabag nito. Itinakda ang muling pagbisita sa pabrika kahapon at magpapalabas uli ng ulat ang ESS kung naisaayos na nito ang kanilang mga paglabag.