Paborito ni Pepito Manaloto

Kung nanonood ka ng Pepito Manaloto sa GMA Channel 7, ang mga magaganda at katakam-takam na cakes na makikita mo roon ay gawa ng isang chef-baker mula sa Taytay, Rizal.

Dahil sa ganda at sarap ng mga cakes ni Chef Jojo Javier, nagustuhan ito ni Direk Bert de Leon at regular nang kasama sa props ng programa.

“Nang makilala ko si Roderick Paulate, doon ako nagsimulang mapasok sa mundo ng mga artista. Actually, in-add ko lang siya sa Facebook. Mga 3 months bago niya ako in-accept, at doon na nag-start ang friendship namin. Sinurprise pa niya ako sa 40th birthday party ko.”

Naging malapit din kay Chef Jojo ang lead actress ng Pepito Manaloto na si Manilyn Reynes.

“Mababait sila kahit mga kilalang artista tulad nina Jessa Zaragoza, Janna Dominguez, Ate Mosang at talent manager na si Rams David. Naging friend ko rin si Diego Llorico simula nang magdala rin ako ng cakes sa Bubble Gang. “

Pero hindi lang cakes ang kayang gawin ni Chef Jojo. Masarap din ang kanyang napaka-creamy at cheesy na baked macaroni.

“Nagluto lang ako para sa mga kaibigan. Nagustuhan nila, at doon na ako nagsimulang mag-business ng pagluluto at pagbe-bake ng tinapay, pastries at cakes.”

Naging busy rin si Chef Jojo nang mag-ECQ dahil walang tigil sa paggawa ng pandesal at iba pang tinapay para sa mga frontliners. Ang dating beauty queen na si Aileen Damiles ang regular na umoorder sa kanya ng mga baked goods para ipadala sa iba’t ibang ospital sa Metro Manila.

Itinayo rin ni Chef Jojo ang Sweetilicious Cafe and Bakeshop sa isang clinic sa Antipolo. Pero dahil sa lockdown, nagdedeliver muna siya ng mga pagkain.

Kasama ng mga natutunan niya sa Center for Culinary Arts, Heny Sison at Sylvia Reynoso Culinary School, ang passion at pagmamahal ang nagpapasarap sa kanyang mga niluluto.

Nagdedeliver siya ng food trays ng mga sumusunod: Roast Beef with mushroom sauce, Chicken Cordon Bleu, Buttered Garlic Shrimp, Pork Adobo with pineapple, Chicken Pastel, at iba pang lutong Pinoy.

Magtext lang kay Chef Jojo sa 09175997143.