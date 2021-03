Pabor sa surrogacy: Sharon gusto nang magkaapo kay KC

Sa sobrang kasabikan ni Sharon Cuneta na magkaroon na ng apo, kahit ipa-surrogate na lang niya sa ibang nanay ang anak ni KC Concepcion, papayag na siya.

Ito ang naging reply ni Sharon sa isang fan na nag-wish sa post niya na sana ay magka-apo na siya. Nagposte kasi si Sharon sa kanyang Instagram ng larawan nila nina Gabby, KC.

“This girl is the very best “thing” we ever did together, @itskcconcepcion Right, Papi? @concepciongabby #oncewewereafamily,” sabi ni Sharon.

Naaliw at kinilig ang mga follower ni Sharon sa post niyang ito.

Kaya ang ilan sa mga nag-comment ay nag-wish na sana magka-apo na ang Megastar para madagdagan ang magandang lahi nila.

At ang pabiromg sagot ni Sharon, payag siya na ipabuntis sa iba ang magiging anak ni KC.

“Inip na inip na nga ako! Kahit magpa-surrogate na lang si Kayce masaya na ako basta eggs nya!” sabi ni Sharon.

Tuluyan na ngang lumambot si Sharon kay Gabby dahil sa tawag nito sa huli na “papi”.Pero kahit naka-tag na si Gabby sa post na ito ng Megastar, wala pa ring reaksyon ang aktor.

Ikalawang beses na itong pandidedma ni Gabby kay Sharon.

Ang una ay nang ipagmalaki ni Sharon ang tandem nila ni Marco Gumabao, na inihalintulad nito sa love team ni Gabby kay Sanya Lopez sa teleserye ng GMA-7 na ‘First Yaya’. (Rey Pumaloy)