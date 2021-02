Pablo, PetroGazz ‘anghel’ ng kalikasan

TUMULONG muna sa pangangalaga sa kalikasan ang PetroGazz Angels bago sinimulan ang kanilang pagsasanay.

Nakiisa ang mga miyembro ng PetroGazz sa Nurture-A-Grove Tree Planting na nakatuon sa pangangalaga sa mga kabundukan upang maiwasan ang landslide, soil erosion at matinding pagbaha habang masasaya din na nilanghap ang preskong hangin at magandang tanawin sa itaas ng Metro Manila.

“A breath of fresh air before the actual preparation starts for the Angels! #incomplete,” ayon sa post ng Angels.

“Nurture-A-Grove Tree-Planting at the Masungi Georeserve with our ever so supportive Petro Gazz management. Grateful for the opportunity to be able to give back and protect Mother Nature in any way we can. #PetroGazzCares.”

Kasalukuyang binubuo ang PetroGazz nina Myla Pablo, Grethcel Soltones, Mean Mendrez, Ria Meneses, Kath Arado, Seth Marione Rodriguez, Remy Palma at France Molina.

Hinihintay na lamang ng koponan ang pagbubukas ng Philippine Volleyball League (PVL). (Lito Oredo)