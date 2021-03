Pablo hirap mag-move on

HINDI napigilan ni PVL star Myla Pablo na maging emosyonal nang ma-miss nito ang pumanaw na ama.

“It’s been 3 months since you left papa,” madamdaming caption ni 27-anyos volleybelle Pablo kasama ang umiiyak na emoji sa kanyang Instagram story.

Upang ma-divert ang pangungulila, pilit na lang aniya niyang nililibang ang sarili ngunit andun pa rin ang lungkot. “I keep myself busy with the things I do. But everytime I pause I still think of you!,” aniya.

Sa ngayon ay kabilang na si Myla sa PetroGazz team matapos mabuwag ang Motolite. (Aiivan Episcope)