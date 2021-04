Pabillo hinimok mga pari gayahin community pantry

Hinikayat na rin ng isang opisyal ng Simbahang Katolika ang mga pari na tularan ang magandang inisyatibo ng mga nagsulputang community pantry.

“Dito sa Manila ini-encourage ko po ang mga pari, ang mga parokya o sa pamamagitan ng mga BECs [Basic Ecclesial Communities] na makiisa sa ganitong initiative; it’s a good way of spreading this bayanihan among us,” sabi ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo.

Ikinatuwa ni Pabillo ang bayanihan ng mamamayan upang maibsan ang paghihirap ng kapwa ngayong patuloy pa rin ang pandemyang dulot ng COVID-19.

Naniniwala si Pabillo na kung mas maraming community pantry sa buong bansa ay mas higit na pansamantalang matutulungan ang mamamayan para sa pang-araw-araw na pangangailangan.