Pabigat sa 2020! Petrolyo sisirit ng P7/litro

NAGBABALA si House Minority Floor Leader Carlos Zarate na posibleng sumi­rit ng hanggang P7 kada litro ang presyo ng petrolyo simula sa susunod na linggo dahil sa pangatlong bugso ng excise tax sa langis sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law.

Ipinaliwagan ni Zarate na sa pinakahuling presyo ng langis at idagdag dito ang ikatlong ‘tranche’ ng excise tax ng TRAIN Law bukod pa sa diesel conversion ng mga oil tanker sa buong mundo, “the oil price hike for diesel for Janua­ry may reach up to P7 per liter.”

Sa ilalim ng ikatlong yugto o bahagi ng TRAIN Law na magpapataas sa halaga ng diesel ng P1.50 per liter, habang P1 sa gasolina, kerosene, liquefied petroleum gas (LPG) at mga lubricating oil.

Samantala, ngayong disperas ng Bagong Taon, nagpatupad ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kompanya ng langis sa bansa na epektibo ngayong umaga.

Dahil umano sa paggamit ng diesel ng mga tanker sa pagbibiyahe ng mga langis, may dagdag na P5-P10 sa presyo alinsunod sa computation ng Department of Energy.

“This means, we will have a whopping P7 per liter increase in diesel alone. This would have a tremendous effect on the prices of basic goods as well as transportation fares and may be worse than the price shocks we experience in 2018,” ayon kay Zarate.

Wala umanong garantiya kung isinama ng mga oil companies ang excise tax sa mga old stock ng langis

Hangga’t hindi umano binabawi ng Duterte administration ang pagpapatupad ng TRAIN, tuloy ang pagiging pasakit sa taumbayan ng mas mahal na presyo ng gasolina.

Pinangunahan ng kompanyang Pilipinas Shell, PTT Philippines at Petron Corporation ang dagdag presyo na P0.85 kada litro sa gasoline, P0.35 sa kerosene at P0.50 naman sa kada litro sa diesel na epektibo ngayong alas-6:00 nang umaga.

Inaasahan naman na susunod na magpalabas ng abiso ang ilan pang malalaki at maliliit na kompanya ng langis sa bansa sa kahalintulad na halaga.

Magugunitang nitong Disyembre 24 ay nagpatupad nang malaking pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kuompanya ng langis na P1.05 kada litro sa kerosene at P1.15 habang wala namang paggalaw sa gasoline. (JC Cahinhinan/Armida Rico)