‘Pabebeng’ political ambassadors

Marami ang nagtatanong sa loob ng Department of Foreign Affairs (DFA) kung itong si Jose Manuel Romualdez pa rin ba ang pasugo o ambassador ng Pilipinas sa Estados Unidos.

Nagkaroon ng interes ang mga Marites sa loob ng DFA nang makita nila itong si Romualdez na kumukuda sa media noong Sabado at Linggo upang ianunsyo ang umano’y imbitasyon ni US President Joe Biden kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumisita sa Washington, D.C.

Itong si Romualdez na isang dating public relations man at mang-kokolum sa isang pahayagan ay political appointee ni Rodrigo Duterte. Ayon sa Republic Act 7157, o ang Philippine Foreign Service Act of 1991, ang termino ng mga political appointees sa loob ng kagawaran ay kasabay ng pagtatapos ng termino ng nagtalaga sa kanila.

Maging ang Korte Suprema ay nilinaw ang isyu na ito sa usaping Astraquillo v. Manglapuz noong 1990 kung saan sinabi ng Kataas-taasang Hukuman na ang mga political ambassadors o “non-career officers” ay manunungkulan lamang kasabay ng nagluklok sa kanila sa puwesto, o ang tinatawag sa salitang legal na ‘coterminous’.

Kahit naman itong administrasyon ni BBM ay kinilala ang pagiging coterminous nitong mga political ambassadors nang maglabas ito ng Memorandum Circular No. 1 noong Hunyo 30, 2022 kung saan idineklara nitong bakante ang lahat ng posisyon ng mga Duterte political appointees.

Bilang paglilinaw, hindi lamang si Romualdez ang kinukuwestiyon ng ilang Marites sa DFA kundi maging ang ilan pang umano’y ‘kapit tukong’ political ambassadors na mistulang dumikit na ang mga puwit sa kanilang magagandang puwesto.

Ilang araw bago pa lumayas sa kanyang puwesto itong si Teodoro Locsin Jr. sa DFA, naglabas umano ito ng isang order na nagpapalawig sa termino ng ilang political ambassadors na kinabibilangan nitong si Romualdez, Amb. Philippe Lhuilllier (Spain), Amb. Antonio Lagdameo (United Kingdom), at Amb. Enrique Manalo.

Maliban kay Manalo na itinalaga na ni BBM bilang kalihim ng DFA kapalit ni ‘Boy Finger’ (aka Locsin), nais malaman ng mga Marites sa DFA kung may appointment papers na ba si Romualdez, Lhuillier at Lagdameo para masabing ligal o balido ang kanilang patuloy na pangungunyapit sa puwesto.

Dahil ba si Romualdez ay pinsan ni BBM at ito namang si Lagdameo ay kaibigan ng pamilya Marcos? Dahil ba ang bilyonaryong si Lhuillier ay friends forever ng lahat ng nagiging pangulo? Tanong lang naman yan ng mga Marites.

Masyado umano pabebe at mayabang ang tatlong ito. Nais nilang iparating sa komunidad ng mga diplomat at buong madla na sila ay mga natatanging nilalang at pinagpala.

Ang tamang ayon sa batas ay dapat nagsipag bitiw muna kasabay ng paglayas ng kanilang patron na si Duterte noong Hunyo 30.

Dapat silang magsiuwi muna at magpa-appoint muli kay BBM at dumaaan sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon.

Hindi magandang halimbawa ang ginawa ng mga political appointees na ito na binabarubal ang batas at proseso para sa kanilang pansariling kapakanan.

Ika nga ni John Adams, ang ikalawang pangulo ng Estados Unidos, “Ours is a government of laws and not of men”.

Kabaligtaran ng sinabing ito ni Adams ang mga nasasaksihan nating kaganapan dito sa Pilipinas.

Paano na tayo ‘babangon muli’, aber?