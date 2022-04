Tuwing huling linggo ng Abril ay dinadaos ang World Immunization Week bilang pagbigay pansin sa bakunang nakakaligtas sa mga sakit at karamdaman. Itong taon na ito ay mayroong tema na “Long Life For All” o mahabang buhay para sa lahat.

Ayon sa World Health Organization o WHO, ito ang buong kampanya para sa kalusugan ng bawa’t isa:

“Ang mahabang buhay para sa lahat ay hindi pangako, ito ay ambisyon. Dahil lahat ay nararapat magkaroon ng pagkakataon mabuhay. Isang buhay kung saan libre ang tao makamit ang kanilang kaligayahan nang hindi kinakailangan tumigil at magtanong ng “paano kung“

Ang mga bakuna ay walang pinipili na lumiligtas ng buhay mula noong 1796. Ang unang bakuna sa smallpox ay ginawa bilang laban sa sakit. Sa pangyayating iyon, nabigyan ang lahat ng pagkakataon. At daan daan ng bakuna na sumunod, sa loob ng mahigit dalawang siglo. Bilyong katao ang namuhay ng mas mahaba pang buhay. Lumaki sila bilang mga bumbero, doktor, musikero, tatay, nanay, kuya, ate. Maaaring hindi bakuna ang bigyan ng paghahalaga sa unang halik. Sa pagkapanalo sa laro o sports. Sa mahalagang okasyon. Ang huling akap. Ngunit ang kanilang halaga ay hindi sinusukat sa dami ng mag dose na naibigay. Kundi sa minutong naibabalik. At sa buhay na napapahaba.“

Kamakailan man, may mga katanungan tayong natanggap tungkol sa Covid19 vaccines at booster. “Kailangan ba talaga ng booster? Ng pangalawang booster?”“Pwede bang iba ang mga brand ng bakuna pang booster?“ “Pwede bang mabigyan ng bakuna laban sa iba pang sakit?” “Paano kung hindi pa nababakunahan?”

Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, naiiwasan ang paglala ng karamdaman. Bumababa ang pagkakataon na magkaroon ng impeksyon at tumindi ang sakit. Ito ay lalong lalo na sa mga humaharap sa may karamdaman, sa mga matatanda, at sa mga may madami pang ibang sakit. Mas mainam kung masundan ng booster dose. Ang rekomendasyon ngayon ay pwede magpa-booster pag nakaraan ang tatlong buwan mula doon sa huling dose ng bakuna. At ngayon kung nakaapat na buwan nang nakalipas, maaari nang mabigyan ng pangalawang booster dose.

Ayon din sa mga pagsusuri, para sa booster dose, ay maaaring mabigyan ng ibang brand o kahit iba sa na unang bakuna. Ngunit pinapanatili na sa una at pangalawang dose ay dapat pareho ang matanggap. Maaari din mabigyan ng iba’t ibang bakuna laban sa iba’t ibang sakit, huwag lamang sabay sabay. Magbigay ng dalawang linggong pagitan sa isa’s isa. Alam natin ang benepisyo ng bakuna, kung natatakot, puntahan at kausapin ang ating mga doktor at health workers upang maliwanagan at mapayuhan tungkol sa mga bakuna, lalo na laban sa Covid19.

Mahalaga ang mga bakuna, tunay na lumiligtas ng buhay. Huwag natin balewalain at sayangin ito.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Be vaccinated and boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing sabado 715am) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.