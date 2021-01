PABA naghahanda sa Women’s World Cup

NAGPAHAYAG ng pagnanais ang Philippine Amateur Baseball Association (PABA) na makapag-ensayo ang kanilang mga atleta sa loob ng ‘bubble’ sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

Posibleng idaos ang naudlot na Women’s World Cup sa Marso sa Mexico, at ayon kay PABA vice-president Boy Tingzon sumulat na ito kay Philippine Sports Commission (PSC) chairman William ‘Butch’ Ramirez para makapag-training sa ‘bubble’ ang national women’s baseball team.

“We are studying different protocols which we will present to the PSC to allow us to be able to prepare in the midst of this pandemic,” hayag ni Tingzon sa webcast edition ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum.

Pati ang men’s squads ay kasama sa hinihiling na magakapag-traing sa ‘Calambubble’.

Noong Nobyembre 2020 sana ilalarga ang Women’s World Cup pero sinalto ito ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Nakaraan lamang ay nagpulong ang international baseball federation para sa muling pagkasang World Cup. (Elech Dawa)